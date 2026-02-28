Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge hinnehmen.

Die Partie zwischen der SV Fortuna Magdeburg II und der SV Union Heyrothsberge hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Heyrothsberge auf und entschieden das Match schließlich mit 2:3 (2:1) für sich.

Gleich nach Anpfiff schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz (15.).

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

27 Minuten nach der Pause konnte Jannes Ziemann (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Biederitzer Mannschaft erzielen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Rottstock, Stielke, Fatah, Qasemi, Kleinert, Sommerschuh, Riemann, Brosius, Haidari, Viohl

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ursu, Wagner, Ziemann, Montag, Karmrodt, Wehnert, Kadriu, Skrzypszok, Irps, Hobohm

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15