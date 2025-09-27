Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 2:4 (0:2).

Wanzleben-Börde/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Mohamad Alzayat das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Wanzleber aber nicht mehr ausgleichen. Die Wanzleber sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Pluntke, Voigt, Müller, Köchy, Gawrosch, Camin, Schröder, Robra, Baier, Stockmann

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Kuhlmey, Thapa, Aaraj, Alzayat, Alkhalaf, Elze, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22