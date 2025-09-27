Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Samstag nicht, als er sich vor 22 Zuschauern mit 2:4 (0:2) gegen den Roter Stern Sudenburg verabschieden musste.

Wanzleben-Börde/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Schröder (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Baier, Camin, Schröder, Voigt, Robra, Köchy, Pluntke, Gawrosch, Stockmann, Müller

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj, Alkhalaf, Elze, Abdiwahaab, Alzayat, Kuhlmey, Zen Al Abeden, Thapa

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22