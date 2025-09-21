Die JSG Preussen Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit 2:4 (2:2).

Magdeburg/MTU. Die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

Philipp Schröder traf für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tillmann Franz Filluhn den Ball ins Netz.

1:1 für JSG Preussen Magdeburg und SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Minute 31

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tyler Stockmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (68.). Damit war der Erfolg der Wanzleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Heyer, Filluhn, Steer (39. Reischke), Kittler, Willgeroth, Klatt, Tuchen, Kopke, Hahn (63. Stodolka), Göricke

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Robra, Stockmann, Camin, Fähse, Köchy, Schröder, Lemus, Kocaoglu, Pluntke

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28