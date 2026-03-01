Eine herbe Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Justus Julius Chwoika erzielt.

35. Minute: Roter Stern Sudenburg mit 0:2 im Rückstand

Dann waren die zurückliegenden Berliner dran: versenkte den Ball in Minute 39. Der SV Arminia Magdeburg II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Daniel Michalek schoss und traf in Spielminute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. schoss und traf in Spielminute 91 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Schon eine Spielminute darauf konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alkhalaf, Kuhlmey (64. Alkasser), Elze, Zen Al Abeden, Aaraj (24. Alzayat), Thapa, Moukadamou

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Lang (64. Abou Rawash), Mustaf Abdalla (46. Michalek), Thürnagel (46. Schwenk), Kreuter, Schoendube, Truong (46. Ahmed), Diener, Ellebrecht, Chwoika (64. Mohammed), Berisha

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38