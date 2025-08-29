Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben feiern. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Kontrahenten aus Wanzleben ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Hübner (19.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Max Luca Nord den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (86.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Nord (86. Rogge), Rudolf (46. Thon), Hübner (46. Schlaizer), Mäser (32. Gerbig), Gonsior, Kersten (46. Henning), Kliemann, Helbig, Drobysh, Thiele

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Voigt, Baier, Fähse, Haberland (66. Camin), Pluntke, Lanz (28. Schneider), Müller, Schröder, Robra (21. Kocaoglu), Gawrosch

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60