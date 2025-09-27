Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 12:2 (4:0) fegte die Mannschaft des MTV 1887 Welsleben die Union 1861 Schönebeck am Samstag vom Spielfeld.

Welsleben/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck am Samstag 12:2 (4:0) getrennt.

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Erneut setzte Wagner den Ball ins Netz (10.).

Dann verbuchten die Welsleber einen weiteren Erfolg. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne traf in Spielminute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Bereits zwei Spielminuten später konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Hellige, Löbel, Marx, Richter, Tugendheim, Wagner, Al-Alwan

Union 1861 Schönebeck: – Schöne, Staufenbiel, Helmel, Köhler, Michaelis, Kenfouo Songong, Boese, Heise

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40