Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Möckeraner Turnverein einfahren. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Hamud Al-Alwan für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Welsleber legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Bereits fünf Spielminuten später konnte Tugendheim (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 9:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Tugendheim, Hellige, Al-Alwan, N. Brych, Filax, Niemann, Holm, Löbel, F. Brych, Raschek

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ott, Otte, Ehret, Otte, Alalo, Sidibe, Alshaman, Herrmann, Thunert

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40