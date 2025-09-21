Ergebnis 5. Spieltag JSG Preussen Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
Die JSG Preussen Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit 2:4 (2:2).
Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.
Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wanzleber konterten in der 31. Minute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.
1:1 für JSG Preussen Magdeburg und SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 31. Minute
Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tyler Stockmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (68.). Damit war der Erfolg der Wanzleber entschieden.
Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Steer (39. Reischke), Klatt, Kittler, Filluhn, Göricke, Tuchen, Kopke, Hahn (63. Stodolka), Heyer, Willgeroth
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Camin, Pluntke, Voigt, Lemus, Robra, Köchy, Kocaoglu, Schröder, Stockmann
Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28