Die JSG Preussen Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben mit 2:4 (2:2).

Magdeburg/MTU. Die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (2:2).

In Minute 12 schoss Philipp Schröder das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Wanzleber konterten in der 31. Spielminute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tyler Stockmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Wanzleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke, Hahn (63. Stodolka), Tuchen, Filluhn, Willgeroth, Kittler, Heyer, Steer (39. Reischke), Klatt, Kopke

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Lemus, Schröder, Robra, Camin, Stockmann, Kocaoglu, Voigt, Köchy, Pluntke

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28