Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg an diesem Wochenende den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Preussen Magdeburg ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Pascal Krühne-Ploetz (SV Arminia Magdeburg II) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Saman Ahmed (34.) erzielt wurde.

34. Minute: JSG Preussen Magdeburg liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Preussen Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Michalek den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke (30. Ritter), Klatt, Filluhn, Nolte, Wolf, Kopke, Steer, Kittler, Tuchen, Stodolka (23. Haloum)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Chwoika, Thürnagel, Diener (61. Abou Rawash), Ahmed (54. Michalek), Berisha, Lang, Schütz, Kreuter (74. Ellebrecht), Truong (61. Mohammed), Krühne-Ploetz

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40