Kantersieg für die JSG Mittelelbe: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Möckeraner Turnverein feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 8:2 (3:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Die JSGer erhöhten noch einmal. Mika Maltritz schoss und traf in der 21. Minute. Dann waren die abgeschlagenen Möckeranerer dran: Levi Herrmann traf in der 25. Minute. Die JSG Mittelelbe ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Bennet Kunze schoss und traf in der 47. Minute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay schoss und traf in Spielminute 57. Jann Rudolph schoss und traf in Spielminute 64 zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Hensel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der JSGer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSGer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Bösner (21. Fraaß), Wendler (46. Endert), Grunewald, L. Schmidt, P. Tuchen (46. Pasedag), Hensel, Müller (37. Kunze), B. Tuchen, Rudolph, Maltritz

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kharchenko, Hanke (29. Schmied), Paulo, Thunert, Herrmann, Alshaman (29. Chornobay), Kulms, Sidibe (58. Alalo), Otte, Ott

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30