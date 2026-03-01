Eine deutliche Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Der Roter Stern Sudenburg e.V. lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: versenkte den Ball in der 39. Spielminute. Der SV Arminia Magdeburg II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Daniel Michalek schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. schoss und traf in Spielminute 91 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jakob Schoendube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:6 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj (24. Alzayat), Elze, Alkhalaf, Thapa, Zen Al Abeden, Moukadamou, Kuhlmey (64. Alkasser)

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Truong (46. Ahmed), Ellebrecht, Thürnagel (46. Schwenk), Diener, Kreuter, Berisha, Schoendube, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Lang (64. Abou Rawash), Chwoika (64. Mohammed)

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38