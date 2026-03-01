Deutlich unterlegen zeigte sich der Roter Stern Sudenburg in der Auseinandersetzung gegen den SV Arminia Magdeburg II vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Der Roter Stern Sudenburg e.V. lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: versenkte den Ball in Spielminute 39. Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Daniel Michalek versenkte den Ball in der 49. Minute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann gelang es den Berlinern, die Dominanz der Magdeburger nochmal herauszufordern. schoss und traf in Minute 91 noch einmal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:6 zu erweitern (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alkhalaf, Zen Al Abeden, Moukadamou, Aaraj (24. Alzayat), Thapa, Kuhlmey (64. Alkasser), Elze

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Thürnagel (46. Schwenk), Diener, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Berisha, Truong (46. Ahmed), Schoendube, Chwoika (64. Mohammed), Ellebrecht, Kreuter, Lang (64. Abou Rawash)

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38