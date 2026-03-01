Signifikant unterlegen zeigte sich der Roter Stern Sudenburg in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg II am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Mascuud Mustaf Abdalla das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Justus Julius Chwoika der Torschütze.

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 35

Dann kamen die zurückliegenden Berliner zum Zug: traf in der 39. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Daniel Michalek schoss und traf in der 49. Spielminute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. schoss und traf in Spielminute 91 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Schon eine Spielminute später konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa, Aaraj (24. Alzayat), Zen Al Abeden, Kuhlmey (64. Alkasser), Moukadamou, Elze, Alkhalaf

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Diener, Kreuter, Lang (64. Abou Rawash), Schoendube, Thürnagel (46. Schwenk), Ellebrecht, Truong (46. Ahmed), Mustaf Abdalla (46. Michalek), Berisha, Chwoika (64. Mohammed)

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38