Wanzleben-Börde/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Berliner legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Alali Zen Al Abeden der Torschütze (28.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Philipp Schröder, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Voigt, Müller, Baier, Schröder, Stockmann, Camin, Köchy, Gawrosch, Pluntke, Robra

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alzayat, Alkhalaf, Kuhlmey, Thapa, Abdiwahaab, Elze, Aaraj, Zen Al Abeden

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22