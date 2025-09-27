Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 2:4 (0:2).

Wanzleben-Börde/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Mohamad Alzayat (Roter Stern Sudenburg e.V.) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Wanzleber aber nicht mehr ausgleichen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Köchy, Schröder, Stockmann, Müller, Baier, Voigt, Camin, Gawrosch, Pluntke, Robra

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Zen Al Abeden, Thapa, Alzayat, Kuhlmey, Alkhalaf, Elze, Aaraj, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22