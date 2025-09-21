Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Sonntag war die JSG Preussen Magdeburg gegenüber dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben machtlos und wurde 2:4 (2:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.

Philipp Schröder traf für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Wanzleber konterten in der 31. Spielminute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Die Partie blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

23 Minuten nach der Pause konnte Tyler Stockmann (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:2 gingen die Wanzleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Hahn (63. Stodolka), Klatt, Tuchen, Kittler, Kopke, Willgeroth, Heyer, Göricke, Steer (39. Reischke), Filluhn

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Köchy, Fähse, Kocaoglu, Voigt, Schröder, Lemus, Robra, Camin, Pluntke, Stockmann

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28