Ergebnis 5. Spieltag Heimniederlage: JSG Preussen Magdeburg muss 2:4 gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben akzeptieren
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 28 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben verabschieden musste.
Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.
Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wanzleber konterten in der 31. Spielminute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.
Minute 31 JSG Preussen Magdeburg gleichauf mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1
Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Tyler Stockmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (68.).
Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Hahn (63. Stodolka), Willgeroth, Filluhn, Steer (39. Reischke), Kopke, Tuchen, Klatt, Heyer, Göricke
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Camin, Stockmann, Schröder, Robra, Voigt, Köchy, Fähse, Lemus, Kocaoglu, Pluntke
Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28