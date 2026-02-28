Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen die SV Union Heyrothsberge verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Henry Sommerschuh für Magdeburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Joel Agbontean Brosius (15.) erzielt wurde.

Minute 15: SV Fortuna Magdeburg II führt mit zwei Toren

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. 32 Minuten später legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

27 Minuten nach der Pause konnte Jannes Ziemann (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Biederitzer Elf erzielen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Haidari, Rottstock, Stielke, Kleinert, Fatah, Qasemi, Viohl, Sommerschuh, Riemann, Brosius

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Ziemann, Ursu, Wehnert, Wagner, Karmrodt, Montag, Irps, Skrzypszok, Hobohm

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15