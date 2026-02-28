Eine Niederlage für die SV Fortuna Magdeburg II besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:3 (2:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Die Begegnung zwischen der SV Fortuna Magdeburg II und der SV Union Heyrothsberge hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Heyrothsberge auf und entschieden das Match am Ende mit 2:3 (2:1) für sich.

Henry Sommerschuh (SV Fortuna Magdeburg e.V. II) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Joel Agbontean Brosius (15.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg II führt mit 2:0 – 15. Minute

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. 32 Minuten später legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Ziemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Heyrothsberge sicherte (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl, Rottstock, Riemann, Fatah, Qasemi, Brosius, Haidari, Sommerschuh, Kleinert, Stielke

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hobohm, Kadriu, Ursu, Montag, Wehnert, Ziemann, Karmrodt, Irps, Wagner, Skrzypszok

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15