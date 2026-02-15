Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Heimverein Union 1861 Schönebeck gegen den Roter Stern Sudenburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Ludwig Ziepert für Schönebeck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Hans Michaelis (6.) erzielt wurde.

6. Minute: Union 1861 Schönebeck baut Führung auf 2:0 aus

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Schulze, Staufenbiel, Helge (46. Behrends), Michaelis (34. Köhler), Helmel (75. Hamidi), Heise, Böhm, Schaff, Wölfer, Ziepert (27. Kenfouo Songong)

Roter Stern Sudenburg: – Fasou, Elze, (59. Abdiwahaab), Thapa, Mohieddin, Alkhalaf, Kuhlmey, Zen Al Abeden, Aaraj

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10