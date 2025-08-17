Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

Gleichstand. Die Schönebecker revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Lukas Helmel versenkte den Ball in der 40. Minute zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 68. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Berliner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Mit einem Doppelpack von . So leicht ließen sich die Schönebecker aber nicht abhängen. Helmel traf in Spielminute 88 ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Philipp Maurice Schulze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Schönebecker Team errang (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Moukadamou, Aaraj, Richter, Thapa, Zen Al Abeden, Abdiwahaab, Fasou, Alkhalaf

Union 1861 Schönebeck: – Tromski, Wölfer, Böhm, Schöne, Meinecke, Schulze, Helmel, Boese, Staufenbiel, Lohre

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36