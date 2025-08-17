Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (2:2).

Lukas Helmel (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schönebecker konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hassan Abdi Abdiwahaab der Torschütze (30.).

1:1 für Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – Minute 30

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Schönebecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Lukas Helmel traf in der 40. Spielminute zum zweiten Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne traf in der 68. Spielminute. Unentschieden. Die Berliner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Helmel versenkte den Ball in der 88. Spielminute zum dritten Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Philipp Maurice Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Schönebecker Team erzielte (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Fasou, Richter, Alkhalaf, Moukadamou, Aaraj, Abdiwahaab, Thapa, Elze, Zen Al Abeden

Union 1861 Schönebeck: – Schöne, Tromski, Boese, Schulze, Staufenbiel, Meinecke, Wölfer, Lohre, Böhm, Helmel

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36