Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II am Montag 3:3 (1:1) getrennt.

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Spielbeginn von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Berlinern eine unverhoffte Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Joel Agbontean Brosius erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen SV Fortuna Magdeburg II – 43. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Berliner Team errang (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Fasou, Alkhalaf, Elze, Zen Al Abeden, Mohieddin, Thapa, Aaraj (40. Alabdullah)

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Geppert (75. Riemann), Fatah, Ogunjimi, Wellner (81. Kleinert), Stielke (26. Brosius), Sommerschuh, Nyarko, Alahmad Alhassa (26. Langer), Haidari

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25