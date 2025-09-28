Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielte der Heimverein Möckeraner Turnverein gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Saman Ahmed (25.) erzielt wurde.

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Kledis Berisha, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Sidibe, Otte, Ehret, Chornobay (60. Alalo), Thunert, J. K. Ott, Kharchenko, Kulms, Kollek

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Truong, Ahmed, Thürnagel, Abou Rawash (46. Mohammed), Michalek, Diener, Kreuter, Chwoika, Berisha, Ellebrecht

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14