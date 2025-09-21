Ergebnis 5. Spieltag Begegnung von TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II endet mit Remis 0:0
Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber TSG Grün-Weiß Möser gegen den SV Arminia Magdeburg II ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Möser/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen TSG Grün-Weiß Möser und SV Arminia Magdeburg II mit einem torlosen 0:0 (0:0). 43 Fußballfans waren auf dem Sportplatz live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Möser
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Arminia Magdeburg II
TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Gonsior, Schilf (49. Schlaizer), Rudolf, Kliemann, Spanka (78. Mäser), Kersten (68. Rogge), Gerbig, Thon, Drobysh, Thiele
SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Ellebrecht, Berisha, Krühne-Ploetz, Chwoika, Michalek (68. Althaus), Lang (46. Truong), Schütz, Ahmed (68. Thürnagel), Diener, Kreuter (46. Mohammed)
; Schiedsrichter: Nils Hoffmann (Magdeburg); Zuschauer: 43