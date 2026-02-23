Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielstart lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

43. Minute Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg II – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team errang (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Mohieddin, Thapa, Aaraj (40. Alabdullah), Alkhalaf, Fasou, Elze, Zen Al Abeden

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Nyarko, Geppert (75. Riemann), Stielke (26. Brosius), Sommerschuh, Alahmad Alhassa (26. Langer), Ogunjimi, Wellner (81. Kleinert), Fatah, Haidari

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25