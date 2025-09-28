Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Saman Ahmed (25.) erzielt wurde.

Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II – 1:1 in Minute 25

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Kledis Berisha den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Kharchenko, Kulms, J. K. Ott, Herrmann, Ehret, Kollek, Sidibe, Otte, Chornobay (60. Alalo)

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Chwoika, Diener, Kreuter, Thürnagel, Truong, Ellebrecht, Michalek, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha, Ahmed

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14