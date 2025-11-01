Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Möckeraner Turnverein einfahren. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Welsleben/MTU. 9:0 (4:0) in Welsleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Besucher aus Möckeraner untergebracht.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Hamud Al-Alwan das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Welsleber legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Hamud Al-Alwan kickt MTV 1887 Welsleben in 2:0-Führung – 5. Minute

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten später konnte Tugendheim (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 9:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – N. Brych, Hellige, Niemann, Raschek, Filax, Löbel, F. Brych, Tugendheim, Al-Alwan, Holm

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Herrmann, Sidibe, Ott, Otte, Ehret, Alalo, Otte, Alshaman

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40