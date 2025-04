Ein 4:4 (2:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von NSG Karith / Pretzien und NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Schönebeck/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die NSG Karith / Pretzien und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben am Samstag 4:4 (2:3) getrennt.

Kimi Benjamin Grüneberg (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Benjamin Welz der Torschütze (17.).

NSG Karith / Pretzien liegt 0:2 zurück – 17. Minute

Die Oscherslebener erhöhten noch einmal. Benjamin Welz versenkte den Ball in Minute 22 noch einmal. Die NSG Karith / Pretzien lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Florian Thauß verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 25., 58., 65.). Spielstand 4:3 für die NSG Karith / Pretzien.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es der NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Abdulla Amin Mohamed den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Oscherslebener Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich die NSG Karith / Pretzien noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Karith / Pretzien – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

NSG Karith / Pretzien: Schmidt – Fuchs, Thauß, Wernicke (20. L. S. Schröder), Mielke, Maletzki, Garnatz, Fabian, Kühn, Lange, Zimmermann (57. M. L. Schröder)

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Mohamadi (61. Mohamed), Borchers (56. Wolff), Bindseil, Jülich, Niebuhr, Jülich, Welz (37. Friese), Okunowski, Grüneberg, Apel

Tore: 0:1 Kimi Benjamin Grüneberg (13.), 0:2 Benjamin Welz (17.), 0:3 Benjamin Welz (22.), 1:3 Florian Thauß (24.), 2:3 Florian Thauß (25.), 3:3 Jamie-Oliver Mielke (58.), 4:3 Florian Thauß (65.), 4:4 Abdulla Amin Mohamed (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 30