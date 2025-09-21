Die Union 1861 Schönebeck unter Leitung von Coach David Meinecke feierte ein deutliches Ergebnis über den Möckeraner Turnverein mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Boris Kenfouo Songong den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: Union 1861 Schönebeck mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lukas Helmel, den Ball ins Netz zu befördern (38.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Schöne, Staufenbiel, Ebeling, Köhler, Ziepert, Michaelis, Helmel, Wölfer, Kenfouo Songong

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kharchenko, Chornobay, Alshaman, Herrmann, Hanke, Ott, Kollek, Thunert, Ehret, Kulms

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51