Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Coach David Meinecke aus dem Duell mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker besiegten das Team aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Schönebecker legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (38.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schönebecker aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Ziepert, Schöne, Wölfer, Heise, Staufenbiel, Helmel, Michaelis, Ebeling, Köhler, Kenfouo Songong

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Ehret, Ott, Kharchenko, Thunert, Hanke, Kulms, Chornobay, Alshaman, Kollek

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51