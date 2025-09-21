Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Coach David Meinecke aus dem Duell mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck mit 2:0 vorne – Minute 22

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lukas Helmel, den Ball ins Netz zu befördern (38.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis, Ebeling, Schöne, Heise, Staufenbiel, Wölfer, Ziepert, Köhler, Kenfouo Songong, Helmel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Hanke, Alshaman, Ehret, Kulms, Chornobay, Thunert, Herrmann, Kharchenko, Ott, Kollek

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51