Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen das Team aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Schönebecker legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Union 1861 Schönebeck in Minute 22 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lukas Helmel, den Ball ins Netz zu befördern (38.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Union 1861 Schönebeck sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Köhler, Schöne, Wölfer, Ziepert, Kenfouo Songong, Ebeling, Helmel, Staufenbiel, Michaelis

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ehret, Alshaman, Hanke, Thunert, Herrmann, Kulms, Chornobay, Ott, Kharchenko, Kollek

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51