Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern des Stadtwerke Sportparks geboten. Die Schönebecker setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Möckeraner durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck in Minute 22 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (38.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schönebecker aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Köhler, Ziepert, Schöne, Michaelis, Staufenbiel, Kenfouo Songong, Heise, Wölfer, Helmel, Ebeling

Möckeraner Turnverein: Bunde – Chornobay, Alshaman, Thunert, Ehret, Kulms, Hanke, Kollek, Kharchenko, Herrmann, Ott

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51