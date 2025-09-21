Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielten David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern des Stadtwerke Sportparks geboten. Die Schönebecker setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Möckeraner durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schönebecker legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Minute 22: Union 1861 Schönebeck liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (38.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Union 1861 Schönebeck sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Helmel, Staufenbiel, Köhler, Ziepert, Michaelis, Wölfer, Heise, Kenfouo Songong, Schöne, Ebeling

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kollek, Kulms, Kharchenko, Hanke, Chornobay, Ehret, Thunert, Ott, Alshaman, Herrmann

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51