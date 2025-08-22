Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Trainer Dirk Hoffmann feierte ein überlegenes Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte zweimal Gelb (36.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Wehnert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Felter, Skrzypszok, Kadriu, Wehnert, Hobohm, Hanke, Karmrodt, Irps (55. Hrachowitz), Montag, Ursu

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Viohl (46. Stiebert), Trittel, Fatah (60. Aissa Maadoui), Drizari, Bolou (46. Rottstock), Sommerschuh, Qasemi (66. Riemann), Abosultan, Jordan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22