Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Coach Dirk Hoffmann aus dem Kräftemessen mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte zweimal Gelb (36.). Die Biederitzer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Montag der Torschütze (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – Minute 45

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Wehnert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Ursu, Karmrodt, Hanke, Irps (55. Hrachowitz), Felter, Skrzypszok, Montag, Hobohm, Wehnert

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl (46. Stiebert), Abosultan, Fatah (60. Aissa Maadoui), Drizari, Sommerschuh, Qasemi (66. Riemann), Bolou (46. Rottstock), Ogunjimi, Jordan, Trittel

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22