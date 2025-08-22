Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Coach Dirk Hoffmann feierte einen überlegenen Erfolg über die SV Fortuna Magdeburg II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (82.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Skrzypszok, Montag, Kadriu, Felter, Karmrodt, Hobohm, Hanke, Ursu, Irps (55. Hrachowitz), Wehnert

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah (60. Aissa Maadoui), Jordan, Sommerschuh, Trittel, Bolou (46. Rottstock), Viohl (46. Stiebert), Abosultan, Ogunjimi, Qasemi (66. Riemann), Drizari

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22