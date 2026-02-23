Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II am Montag 3:3 (1:1) getrennt.

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Spielstart von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Berlinern eine unverhoffte Führung (7.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Die Magdeburger legten in der 43. Minute nach. Diesmal war Joel Agbontean Brosius der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II – 1:1 in Minute 43

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Ammar Mohieddin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj (40. Alabdullah), Mohieddin, Alkhalaf, Thapa, Fasou, Zen Al Abeden, Elze

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Nyarko, Haidari, Qasemi (81. Rottstock), Sommerschuh, Alahmad Alhassa (26. Langer), Ogunjimi, Wellner (81. Kleinert), Geppert (75. Riemann), Fatah, Stielke (26. Brosius)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25