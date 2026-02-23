Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielbeginn lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Joel Agbontean Brosius erzielt.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg II – 1:1 in Minute 43

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ammar Mohieddin (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erlangen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Zen Al Abeden, Mohieddin, Elze, Aaraj (40. Alabdullah), Thapa, Fasou, Alkhalaf

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Alahmad Alhassa (26. Langer), Ogunjimi, Wellner (81. Kleinert), Nyarko, Geppert (75. Riemann), Stielke (26. Brosius), Haidari, Fatah, Sommerschuh, Qasemi (81. Rottstock)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25