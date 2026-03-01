Eine bittere Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla traf für den SV Arminia Magdeburg II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Justus Julius Chwoika den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 35

Dann kamen die zurückliegenden Berliner schließlich auch mal zum Zug: versenkte den Ball in Minute 39. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Daniel Michalek traf in der 49. Minute, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. schoss und traf in Minute 91 ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Schoendube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa, Aaraj (24. Alzayat), Moukadamou, Kuhlmey (64. Alkasser), Zen Al Abeden, Elze, Alkhalaf

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Thürnagel (46. Schwenk), Schoendube, Lang (64. Abou Rawash), Diener, Kreuter, Ellebrecht, Chwoika (64. Mohammed), Truong (46. Ahmed), Mustaf Abdalla (46. Michalek), Berisha

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38