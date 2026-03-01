Eine bittere Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Nach 18 Minuten schoss Mascuud Mustaf Abdalla das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Justus Julius Chwoika erzielt.

Minute 35: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Der Roter Stern Sudenburg e.V. war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: traf in der 39. Minute. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Daniel Michalek schoss und traf in Spielminute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Stern legte nochmal vor. schoss und traf in der 91. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Schon eine Spielminute später konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj (24. Alzayat), Elze, Moukadamou, Thapa, Alkhalaf, Kuhlmey (64. Alkasser), Zen Al Abeden

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Thürnagel (46. Schwenk), Chwoika (64. Mohammed), Kreuter, Schoendube, Diener, Truong (46. Ahmed), Mustaf Abdalla (46. Michalek), Ellebrecht, Berisha, Lang (64. Abou Rawash)

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38