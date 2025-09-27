Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 2:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Wanzleben-Börde/MTU. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

Nach nur 14 Minuten schoss Mohamad Alzayat das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Alali Zen Al Abeden (28.) erzielt wurde.

28. Minute: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Schröder den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Wanzleber aber nicht mehr wettmachen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Voigt, Camin, Gawrosch, Baier, Stockmann, Robra, Pluntke, Köchy, Müller, Schröder

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Kuhlmey, Elze, Aaraj, Thapa, Abdiwahaab, Alkhalaf, Zen Al Abeden, Alzayat

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22