Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die JSG Preussen Magdeburg gegenüber dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben machtlos und wurde 2:4 (2:2) besiegt.

2:4 – JSG Preussen Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wanzleber konterten in der 31. Minute. Diesmal war Tillmann Franz Filluhn der Torschütze.

Minute 31 JSG Preussen Magdeburg auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Es blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Tyler Stockmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu festigen (68.).

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Willgeroth, Göricke, Klatt, Kittler, Hahn (63. Stodolka), Filluhn, Heyer, Tuchen, Kopke, Steer (39. Reischke)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Kocaoglu, Robra, Pluntke, Voigt, Camin, Schröder, Stockmann, Köchy, Lemus, Fähse

Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28