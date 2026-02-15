Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Schönebeck/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Ludwig Ziepert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hans Michaelis den Ball ins Netz (6.).

Union 1861 Schönebeck mit 2:0 vorne – 6. Minute

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 9 (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erlangen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Schaff, Helge (46. Behrends), Böhm, Helmel (75. Hamidi), Michaelis (34. Köhler), Staufenbiel, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Heise, Wölfer, Schulze

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Mohieddin, Aaraj, Elze, Fasou, Alkhalaf, Kuhlmey, (59. Abdiwahaab), Zen Al Abeden

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10