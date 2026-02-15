Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Union 1861 Schönebeck gegen den Roter Stern Sudenburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Sonntag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Ludwig Ziepert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Schönebecker legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Hans Michaelis der Torschütze (6.).

Union 1861 Schönebeck führt nach 6 Minuten 2:0

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erreichen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Helge (46. Behrends), Wölfer, Schulze, Helmel (75. Hamidi), Heise, Böhm, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Schaff, Michaelis (34. Köhler)

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj, Fasou, Thapa, (59. Abdiwahaab), Zen Al Abeden, Alkhalaf, Mohieddin, Kuhlmey, Elze

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10