Am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Heimverein Union 1861 Schönebeck gegen den Roter Stern Sudenburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Sonntag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Ludwig Ziepert (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schönebecker legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Hans Michaelis der Torschütze (6.).

Minute 6: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Michaelis (34. Köhler), Helge (46. Behrends), Schaff, Helmel (75. Hamidi), Böhm, Ziepert (27. Kenfouo Songong), Wölfer, Schulze, Staufenbiel

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj, Mohieddin, Alkhalaf, Elze, Thapa, Zen Al Abeden, (59. Abdiwahaab), Kuhlmey, Fasou

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10