Möckern/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

In Minute 20 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (25.).

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der Möckeraner Turnverein steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Kledis Berisha (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kollek, Herrmann, Sidibe, Chornobay (60. Alalo), Otte, Kharchenko, Thunert, Ehret, J. K. Ott, Kulms

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Kreuter, Ahmed, Truong, Thürnagel, Chwoika, Diener, Michalek, Ellebrecht, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14